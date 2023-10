Foto não mostra prisão de militares por tráfico; dupla usava disfarce

O autor da mentira insere duas imagens no vídeo: a primeira mostra drogas apreendidas com o brasão e o nome da PM-SC (Polícia Militar de Santa Catarina), enquanto dois homens vestidos como militares aparecem algemados na segunda foto.

"Polícia Federal prende muitas drogas em fundo falso em caminhão do exército", diz um texto inserido no vídeo. O autor do conteúdo falso ainda escreve: "vai confiar em quem se nem no exército podemos".

Um homem aparece na gravação criticando a falta de colaboração do Exército durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. "Lembra do Exército Brasileiro que abandonou o povo lá no dia 8? Nós contava (sic) com o Exército, glorioso Exército Brasileiro. Presta atenção: caminhão do Exército é preso pela polícia com muita droga. Fundo falso com muita droga dentro. Tá aí os caras presos, do Exército Brasileiro".

"Não defenderam os patriota (sic), agora entendi por que eles não gosta (sic) dos patriota (sic), conservador. Agora entendi por que não gosta do Bolsonaro, não gosta da gente. Agora uma parte do Exército da fronteira, ao invés de proteger a fronteira, tão atravessando droga", acrescenta.

Por que é falso

A primeira imagem, que mostra a droga junto com o brasão da PM-SC, é referente a uma apreensão em São José (SC), realizada em 19 de junho (aqui). Um homem foi preso, mas a identidade dele não foi revelada. A imagem foi localizada em busca reversa (aqui) no qual um dos links indicados remetia para um release da PM-SC sobre a "Operação 360 Infinito". A ação foi deflagrada em Santa Catarina para combater o tráfico de drogas em diversas regiões do estado. Dentro do texto, o leitor é redirecionado para outra página com mais informações (aqui).