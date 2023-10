Vídeo mostra prisão de ex-líder armênio, não de chefe do Hamas

"UM DOS LÍDERES DO HAMAS, (sic) FOI CAPTURADO! AGORA ELE SENTIRÁ O PESO DA MALDADE. AGORA VAI MOFAR NA PRISÃO ATÉ O JULGAMENTO", diz o texto inserido no vídeo.

O autor da mentira ainda escreve "16.10.2023", sugerindo que a prisão ocorreu nessa data.

Por que é falso

O vídeo mostra o momento da prisão do ex-líder armênio Ruben Vardanyan, antigo ministro de Estado da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh. O vídeo original foi localizado após uma busca reversa de imagem no Google apresentar, como um dos resultados, a notícia sobre a prisão de Vardanyan em um site do Azerbaijão (aqui).

A gravação original foi publicada no canal do Sistema de Segurança do Azerbaijão, no Youtube, em 28 de setembro de 2023 (aqui).

Uma reportagem da CNN Portugal, publicada em 27 de setembro deste ano, diz que Ruben Vardanyan foi preso pela Guarda de Fronteira do Azerbaijão enquanto tentava entrar na Arménia (aqui). Nagorno-Karabakh é uma região autônoma formada por armênios, localizada dentro do Azerbaijão.