Hamas não fez encenação de explosão de carro; cena foi registrada no Iraque

Um vídeo que mostra um carro sendo explodido e em seguidas várias pessoas aparecendo como se estivessem feridas é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "A indústria da fake news do Hamas".

A gravação é acompanhada de uma narração, em que uma voz diz: "Bom dia seguidores da página Viva Israel, estou trazendo pra vocês mais um vídeo da indústria de cinema do grupo terrorista Hamas. O que a gente está vendo aqui é um carro que será explodido, como se Israel tivesse atingido ele lá, com mísseis. Logo em seguida começa a entrar os figurantes que vão se jogar no chão, como se fossem as pessoas que sobreviveram a essa explosão".

Por que é falso

O vídeo mostra a encenação feita por uma unidade militar de combate ao terrorismo do Iraque, em 2016. Não tem, portanto, relação com o conflito Israel-Hamas em 2023.

Segundo o jornal New Zealand Herald, da Nova Zelândia, a encenação fazia parte de uma operação de infiltração de agentes militares no Estado Islâmico (leia aqui, em inglês).

Um desses agentes foi o capitão Harith al-Sudani, morto em 2018 pelo Estado Islâmico (leia aqui, em português).