Vídeo mostra protesto no Bahrein em 2012, não ataque a embaixada pelo Hamas

"A embaixada de Israel no Bahrein acabou de ser incendiada. Terroristas islâmicos estão atirarando cocktails molotov na embaixada. Israel acaba de ordenar a evacuação das suas embaixadas no Bahrein, Jordânia, Marrocos, Egito e Turquia. Ontem Biden cancelou suas reuniões com os líderes da Jordânia, do Egito e da autoridade Palestina", é a legenda do post

O vídeo compartilhado mostra um grupo de pessoas ateando fogo a um edifício. Não é possível, entretanto, ver na gravação qualquer bandeira no prédio incendiado.

Por que é distorcido?

A filmagem foi gravada em 2012 na ilha de Sitra, ao sul de Manama, capital do Bahrein. A cena mostra um ato de depredação ocorrido durante manifestação em favor do líder xiita Hassan Mushaima, preso no ano anterior.

A ação foi liderada por um grupo de oposição à dinastia Al-Khalifa como resposta ao agravamento do estado de saúde de Mushaima, condenado à prisão perpétua em 2011 por uma suposta tentativa de tomada do poder durante os protestos que ficaram conhecidos como Primavera Árabe.

O protesto aconteceu nos fundos do prédio da delegacia de polícia, como mostra o vídeo do post. Uma busca por imagens identificou poucas fotografias do prédio. Porém, uma delas mostra a frente do prédio no qual é possível identificar semelhanças com os fundos do edifício. Uma análise de imagens de satélite (veja abaixo) também reforça que se trata do prédio da delegacia de polícia.