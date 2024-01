Vídeo de incêndio em refinaria no Irã não é de agora, mas de 2023

O que diz o post

A publicação mostra um vídeo de um incêndio com chamas altas, no período da noite.

Enquanto aparecem as imagens, há um texto sobreposto que diz: "URGENTE: IRÃ ESTÁ SOB ATAQUE" e "Diversas explosões estão sendo registradas no país, inclusive em bases militares e refinarias de petróleo. Defesas aéreas estão atuando em todo o território. explosões foram registradas nas cidades de Hamedan, Isfahan e Karaj".

Na legenda é colocado ainda: "Deus tenha misericórdia".

Por que é distorcido

Vídeo não é de agora. A gravação original foi localizada por meio de busca reversa de imagens (aqui), que indicou reportagens publicadas em janeiro de 2023 (aqui e aqui). Além disso, uma busca simples no Google com as palavras em inglês "iran oil refinery fire january 2023", indicam outras matérias, que explicam que caso ocorreu em uma refinaria de petróleo próxima da cidade de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, no Irã (aqui). Na época, um bombeiro ficou ferido. A causa do incêndio não foi determinada