É falso que vacinas contra covid-19 foram criadas para 'reduzir população'

Já no Brasil as vacinas preservaram as vidas de cerca de 58 mil pessoas com mais de 60 anos, consideradas grupo de risco para a doença, conforme estudo publicado no The Lancet Regional Health Americas, de novembro de 2022 (aqui). No Brasil, a imunização iniciou em 17 de janeiro de 2021.

Michael Yeadon diz que trabalhou na Pfizer entre 1995 e 2011, de acordo com seu perfil no LinkedIn (veja abaixo), que não está mais ativo. A Pfizer disse, em nota, que não compartilha registros de empregados. Em 2020, quando a emergência sanitária foi decretada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), Yeadon não integrava mais o quadro de funcionários da empresa. No auge da pandemia, ele foi notícia internacional por suas posições antivacinas (aqui).

Michael Yeadon disse no LinkedIn ter trabalhado na Pfizer de 1995 a 2011 Imagem: Reprodução

