Mandado contra Carlos Bolsonaro não foi expedido depois de live

O que diz o post

Publicações no Facebook reproduzem um texto do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em que ele diz o seguinte: "O mandado de apreensão era datado de hoje, 29/JAN. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela 1º vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 06:00h de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionado ao Carlos".

Por que é impreciso

A autorização foi assinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes em 27 de janeiro de 2024. O documento permitiu o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro (veja aqui). Antes, portanto, da live.

Além disso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou em 25 de janeiro e acolheu o pedido de busca e apreensão solicitado pela Polícia Federal. O pedido foi assinado pelo procurador-geral da República Paulo Gonet Branco (confira aqui).

A live foi anunciada pela família Bolsonaro em 27 de janeiro e aconteceu no dia seguinte (veja aqui e aqui).