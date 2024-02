Em vídeo, homem lê texto satírico sobre Moraes como se fosse fato

Por que é distorcido

Em uma busca no Google pelas frases do homem é possível encontrar o texto na íntegra, publicado no dia 22 de fevereiro de 2017 em The piauí Herald, seção de humor da revista piauí (veja aqui).

Ou seja, ao contrário do que afirma o homem no vídeo, não aconteceu de fato. O texto é uma sátira.

À época, Alexandre de Moraes havia sido indicado pelo então presidente Michel Temer ao STF, e foi acusado de plágio (veja aqui e aqui).

Matéria da Folha de S. Paulo revelou que o livro "Direitos Humanos Fundamentais", de autoria de Moraes, reproduzia sem créditos e sem informar que era citação trechos de um livro do espanhol Francisco Rubio Llorente. Em sua defesa, a assessoria do ministro disse, à época, que a obra constava na bibliografia do livro.

Um ano depois, a Comissão de Ética da USP concluiu que não havia evidências de plágio no livro do ministro (veja aqui).