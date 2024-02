Vídeo editado distorce fala de Lula sobre dengue e prefeitos

Durante o vídeo, o petista fala: "Vocês estão vendo a televisão só fala de dengue agora. É como se fosse a primeira vez que a gente tivesse dengue. É como se fosse a primeira vez. Faz muitos anos que a gente ouve falar de dengue. E dengue como é que a gente cuida? Dengue a gente pode evitar que apareça se o prefeito tiver cuidado".

Por que é distorcido

Lula afirmou que todos têm responsabilidade no combate à dengue, inclusive os prefeitos. No final do evento em comemoração ao aniversário do porto, o presidente teceu alguns comentários sobre a doença - momento em que reforçou a responsabilidade das instâncias municipal, estadual, federal e, principalmente, a ação individual dos cidadãos na batalha contra o Aedes aegypti.

Fala foi editada. Na gravação original, o comentário de Lula sobre a dengue durou 1min9s. Enquanto, o vídeo que viralizou no Facebook e no Instagram tem somente 21s. O trecho escolhido sugere que o presidente culpabilizou os prefeitos pela existência da dengue, o que não é verídico, pois a fala foi retirada de contexto. Confira o vídeo do evento na íntegra abaixo ou clique aqui:

No trecho suprimido no vídeo distorcido, Lula reforça o compromisso de cada pessoa no combate à dengue. "Se o prefeito tiver cuidado de limpar a cidade, de limpar a rua. Se o dono da casa tiver o cuidado de cuidar da sua casa, de não deixar água empossada, de não deixar lixo. Cada um tem uma responsabilidade. Não é só o prefeito, não é só o governador, não é só o presidente da República. Nós em casa somos o primeiro a ter responsabilidade. Se tiver dengue na sua casa, veja se a dengue vem do seu vizinho ou vem da sua própria casa. Ao invés de xingar alguém, olhe se você cumpriu com o seu compromisso. Se você cumpriu com o cuidado que você tem que ter com a sua família, porque assim vai ser bom para todo mundo. A gente não pode ficar transferindo responsabilidade e acusações", diz Lula.