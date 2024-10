Vídeo mostra casamento de influenciador, não do candidato do PT em Olinda

O que diz o post

Vídeo mostra um homem vestindo terno, capa e véu na cor branca caminhando em direção ao altar; há uma música religiosa ao fundo.

A legenda é: "Casamento do candidato a prefeito de Olinda Vinicius castello do PT Se casando com outro na igreja. *Ele entrou de véu e grinalda!*".

Por que é falso

Cenas são de casamento entre Hytalo Santos e Euro. Uma busca reversa (aqui) revela vídeos da cerimônia que ocorreu na cidade natal do influenciador Hytalo, Cajazeiras, no sertão paraibano. Além disso, postagens no Instagram dos noivos registraram o momento (aqui e aqui).

Famosos não compareceram à cerimônia. Em vídeo no canal do UOL no YouTube (aqui e abaixo), a reportagem do Splash traz o influenciador comentando o atraso de alguns convidados. O episódio também ficou conhecido pela ausência de famosos (aqui), como Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Camila Loures, Melody, MC Mirella e Lucas Guimarães.