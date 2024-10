Boulos é impreciso ao citar gastos sem licitação e demissão de professores

IMPRECISO. Boulos exagerou no valor. A reportagem do UOL citada por ele revelou que a gestão Nunes gastou R$ 4,9 bilhões em contratos emergenciais —que não exigem licitação (leia aqui). O gasto ocorreu entre 2021, quando o político assumiu a prefeitura, e o final de 2023.

Nós tivemos a demissão de 1.200 professores contratados da prefeitura.

IMPRECISO. De novo, o candidato exagerou no dado. O número de professores demitidos pela Prefeitura de São Paulo é menor do que o informado por Boulos. Ao todo, 675 profissionais tiveram seus contratos rescindidos nas últimas semanas pela gestão Nunes e outros 372 devem ser demitidos até o final do ano. Com isso, 1.047 devem ser desligados ao todo. As demissões ocorrem após o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) barrar a prorrogação do contrato de professores temporários (leia aqui).