Fotos da Disney alagada após furacão Milton foram geradas por IA

Especialista forense reforçou que imagens foram manipuladas. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, Hany Farid, especialista em análise forense digital da Universidade de Califórnia-Berkeley, destacou os indícios de que as imagens da Disney alagada foram alteradas digitalmente. "Há defeitos estruturais óbvios e reveladores em todas as imagens, incluindo reflexos inconsistentes na água", disse (aqui, em inglês).

Furacão Milton atingiu a Flórida na semana passada. O fenômeno atingiu o solo no último dia 9 por volta das 20h30 locais (21h30 de Brasília) (aqui). Inicialmente classificado na categoria 3, perdeu força, foi rebaixado à categoria 1 (aqui) e, na sequência, para ciclone pós-tropical (aqui). Apesar da preocupação das autoridades, os estragos foram menores do que o esperado (aqui). Entretanto, deixou 17 mortos (aqui).

Viralização. Um post com as fotos modificadas tinha mais de 13 mil visualizações no Instagram nesta quarta-feira (16).

Este conteúdo também foi checado por AFP.

