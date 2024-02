Vídeo distorce fala de Dino e atribui falsas declarações a Lenin

O que diz o post

Vídeo mostra Flávio Dino concedendo uma entrevista. Sobreposta às imagens, foram escritas as frases: "Dino não quer que você descubra esse vídeo portanto salve" e "Prepare-se!".

No trecho selecionado, ele afirma: "Em primeiro lugar, é preciso ser coerente, né. E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava". A última frase é repetida em câmera lenta e depois a fala de Dino é cortada.

Em seguida, é feita uma montagem com as fotos do líder soviético e do agora ministro do STF com frase "O mentor intelectual do COMUNISTA FLÁVIO DINO".

Na segunda parte do vídeo, a narradora cita o "Decálogo", de autoria de Lenin, com a seguinte lista de "mandamentos":

"1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual.

2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa

3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais

4. Destrua a confiança do povo em seus líderes

5. Fale sempre sobre democracia e estado de direito, mas tão logo haja oportunidade assuma o poder sem nenhum escrúpulo

6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população

7. Promova greves mesmo ilegais nas indústrias vitais do país

8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam

9. Contribua para a derrocada dos valores morais da honestidade e da crenças nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas [...]"