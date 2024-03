Golpe: Cacau Show não está distribuindo ovos de Páscoa de graça

Esta não é a primeira vez que a empresa é alvo de golpe. Em dezembro de 2023, o UOL Confere checou anúncios enganosos de kit de Natal da Cacau Show sendo veiculados no Facebook e que também levavam a site falso sem relação com a marca.

Este conteúdo também foi checado pelo Aos Fatos (aqui).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito. Ao fazer isso, denuncie a fraude para tentar o estorno do valor.