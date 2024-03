É falso que Daniel Alves morreu em presídio na Espanha

O post do Facebook é acompanhado de uma foto do rosto do ex-jogador de futebol em preto e branco.

Por que é falso

A advogada de Daniel Alves, Graciele Queiroz, afirmou que a notícia é falsa. Em comunicado oficial, publicado no Instagram, a defensora declarou que o protocolo de antissuicídio nunca foi acionado no Centro Penitenciário Brians 2, onde o ex-jogador cumpre pena.

Mais uma vez, faltam com respeito e propagam fake news, gerando um terrorismo midiático com a família Alves. Como nas ocasiões anteriores, é importante ressaltar que nunca foi acionado o protocolo antissuicídio em Brian 2. Daniel Alves não esteve em depressão ao sair do julgamento, apesar dos esforços midiáticos para difamá-lo, ignorando que ele tem pais idosos. Tomarei as medidas legais cabíveis para proteger a integridade e a reputação da família Alves diante dessas acusações infundadas.

Graciele Queiroz, advogada em nota

Assessoria de imprensa do brasileiro também desmentiu o boato. Ao UOL Confere, o assessor Acaz Fellegger confirmou que a mensagem é inverídica e que o autor do boato já foi identificado. A equipe de Daniel Alves disse que pretende notificá-lo judicialmente.

Origem do boato. A informação falsa sobre a morte do ex-lateral da seleção brasileira iniciou-se em uma publicação no X (antigo Twitter), do último sábado (9). "Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou", diz a mensagem.