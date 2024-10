MP não pediu para Palmeiras perder 50 pontos no Brasileirão após emboscada

"MPSP deu entrada nesta tarde de domingo ao pedido de retirada dos pontos do time envolvido em brigas de torcida", diz o texto que completa a chamada da suposta reportagem.

Por que é falso

Procuradoria não pediu para clube perder pontos. Ao UOL Confere, o MP-SP afirmou que "as informações sobre esse assunto não são verídicas". A Procuradoria acrescentou que a FPF (Federação Paulista de Futebol) acolheu recomendação do órgão e proibiu a presença da Mancha Verde nas praças desportivas de todo o Estado de São Paulo (aqui).

MP-SP acompanha investigação. Em nota pública (aqui), a Procuradoria afirma que o caso de violência entre torcidas "é inaceitável e representa uma grave afronta à segurança pública". Por isso, o órgão solicitou a entrada do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) nas investigações e justificou seu pedido por haver "firmes evidências de que algumas torcidas organizadas atuam como verdadeiras facções criminosas".

Globo Esporte não publicou notícia sobre perda de pontos. Em uma busca no índice geral de notícias do Globo Esporte (aqui), não há qualquer matéria mencionando alguma punição esportiva ao Palmeiras por conta do episódio de violência envolvendo torcedores. Ao pesquisar pelo termo "Palmeiras pode perder 50 pontos" no Google (aqui), os resultados remetem a outras checagens desmentindo a informação (aqui e aqui).

Ataque causou a morte de torcedor do Cruzeiro. A emboscada de torcedores palmeirenses a um ônibus com membros da Máfia Azul ocorreu na madrugada de domingo na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Mairiporã (SP). O veículo foi incendiado e a estrada foi interditada no sentido Belo Horizonte. Um homem de 30 anos morreu e 17 pessoas ficaram feridas (aqui). O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decretou a prisão temporária por 30 dias do presidente e do vice da Mancha Verde, além de outros quatro integrantes (aqui). A Polícia Civil de São Paulo tem uma série de indícios do envolvimento de lideranças da Mancha Verde no ataque (aqui) e foca em ampliar os pedidos de prisão de envolvidos na emboscada (aqui). A torcida organizada do Palmeiras negou qualquer envolvimento no episódio (aqui) e a defesa diz que não teve acesso ao processo (aqui).