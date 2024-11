É falso que Lula não tenha recebido pontos na cabeça após acidente

Por que é falso

Pontos foram fotografados na 1ª aparição de Lula após o acidente. Em 25 de outubro, Lula (PT) participou da cerimônia para assinatura da repactuação do caso da tragédia de Mariana (aqui) e o ferimento e as suturas ainda podiam ser vistos. A Folha de S.Paulo, inclusive, publicou uma notícia dando ênfase ao machucado: "Lula faz primeira agenda após acidente e aparece com pontos na cabeça; veja foto" (aqui). Antes da solenidade, ele esteve no Hospital Sírio-Libanês para exames e obteve liberação para retornar a rotina de trabalho em Brasília (aqui).

Post com conteúdo enganoso usou vídeo do perfil oficial de Lula. No Instagram, é possível visualizar o material (aqui) do evento, cuja legenda traz o texto: "De volta ao Palácio do Planalto".

Lula retirou os pontos no dia 28 de outubro. O procedimento de retirada foi feito no hospital (aqui). Na cerimônia de Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis, na manhã do dia 30, ele já aparecia sem os pontos (aqui).

Acidente no banheiro de casa provocou um corte na nuca. Além disso, traumatismo craniano, um pequeno sangramento no cérebro, exigindo exames e sutura na cabeça (aqui).

Após novos exames, ele segue sem autorização para viagens. No dia 31 de outubro, segundo boletim médico, divulgado nas redes sociais (aqui), Lula apresentou estabilidade em relação aos exames anteriores, estando apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Devido à queda, o presidente já cancelou viagens ao Peru, ao Azerbaijão, à Rússia, e à Colômbia. Além disso, ele não viajou para votar em São Paulo, no segundo turno das eleições municipais. (aqui).