É falso que Pablo Marçal ficou mais de 1h sem receber voto no 1° turno

Por que é falso

Marçal não ficou sem receber votos em nenhum momento. É possível conferir o avanço da apuração nos gráficos de minuto a minuto feitos pelo g1 e pela Folha de S. Paulo (aqui e aqui). Em nenhum momento os votos do ex-coach deixaram de crescer, mas ele foi ultrapassado pelo adversário do PSOL às 18h40. Boulos terminou o primeiro turno com 1.776.127 votos, à frente de Marçal, que teve 1.719.274 votos.

Apuração começou depois das 17h e terminou após as 21h. A disputa apertada fez com que o resultado demorasse a ser definido, apenas às 21h06. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) só anunciou que as eleições em São Paulo estavam matematicamente definidas faltando menos de 0,5% das urnas para apurar, por volta de 21h. Até esse horário, uma virada ainda era possível. No início da apuração, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) estava à frente, seguido por Marçal. Quando cerca de metade das urnas estavam apuradas, Boulos assumiu o segundo lugar e Marçal foi para terceiro.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 19 mil reproduções.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

