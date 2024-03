É falso que suco de limão, gengibre, aloe vera e cravo da Índia cure câncer

Ressaltamos que informações falsas relacionadas ao câncer podem ser extremamente prejudiciais para a sociedade, em termos de prevenção, e para os pacientes em tratamento.

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

Não existe alimento milagroso que cure câncer, diz especialista. Segundo a chefe da Nutrição do Instituto Nacional de Câncer (Inca), Viviane Dias Rodrigues, nenhum alimento separado ou em conjunto com outro pode propiciar a cura do câncer.

Em qualquer fase do tratamento de câncer, o que a gente orienta é uma alimentação saudável, composta por frutas, legumes, verduras, leguminosas.

Viviane Dias Rodrigues, nutricionista

O papel da nutrição no tratamento de câncer. A especialista explica que o acompanhamento nutricional de um paciente durante o tratamento de câncer é importante para que o corpo possa ter suas necessidades orgânicas supridas.

O tratamento de câncer é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e hormonioterapia. Esses são os tratamentos reconhecidos cientificamente. A alimentação atua auxiliando o paciente durante o tratamento propiciando um bom estado nutricional ou a recuperação do seu estado nutricional.

Enjoo, falta de apetite e intolerâncias momentâneas a alguns alimentos. Segundo a nutricionista, essas são intercorrências que podem acontecer durante o tratamento de câncer, e o papel do profissional de nutrição é fornecer uma dieta adaptada individualmente ao paciente para suprir essas necessidades.