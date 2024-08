É falso que Elon Musk anunciou sua primeira namorada robô

A legenda de um post no Facebook diz: "Jantar de Elon Musk com sua namorada robô! Elon Musk anunciou sua primeira namorada robô, com inteligência artificial. Musk disse que a levou para jantar e gostou de conversar com ela, chamando-a de inteligente, bonita e obediente... Bons atributos , principalmente o último".

Outro post, desta vez no Threads, afirma: "E aí, qual a opinião de vcs sobre isso?! É público né então podemos opinar... eu começo...'Jantar de Elon Musk com sua namorada robô, com inteligência artificial. Musk disse que a levou pra jantar e gostou de conversar com ela, chamando-a de bonita, inteligente e obediente.'"

Por que é falso

Não há registro de anúncio de namorada robô. No perfil de Musk no X, não há registros de postagens com o termo "girlfriend" (namorada, em português) (aqui). Também não há registro de fotos ou vídeos compartilhados por ele (aqui).

Imagem aparece em perfil de paródia de Musk. Em 7 de julho, o perfil "Not Elon Musk", que se descreve como uma conta de paródia, usa a mesma foto de perfil de Musk e divulga diversas imagens criadas por inteligência artificial do bilionário, postou a mesma imagem que circula nas redes sociais com a legenda: "Isso vai se tornar comum logo?" (aqui). Neste mês, o perfil publicou novamente a imagem com a legenda: "Seja honesto! Você acha que algum dia poderia achar um robô atraente?" (aqui e veja abaixo).