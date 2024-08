Vídeo não mostra Gretchen em hospital ao saber da morte de Silvio Santos

Por que é falso

O vídeo é de 2018. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, a gravação foi feita logo após a participação de Gretchen no show da Katy Perry em São Paulo. É possível ver que no vídeo ela está com a mesma roupa vermelha em que apareceu no show (veja aqui, aqui e aqui). O vídeo usado no post desinformativo foi publicado no X pela conta oficial do Multishow em maio de 2018 na divulgação de um episódio do reallity show "Os Gretchens". Veja abaixo:

#OsGretchensEp15 mais uma vez me surpreendendo, mano! Fico emocionado só de ver @GretchenCantora quebrando tudo no show da @KatyPerry! Hoje, às 22h, mostro pra vocês como foi esse momento ÍCONE! https://t.co/znTegDch6Q pic.twitter.com/eGOTX3l1uh -- Multishow (@multishow) May 11, 2018

Gretchen se emocionou ao falar sobre a morte de Silvio Santos em entrevista ao SBT (leia aqui). Ao apresentador Celso Portiolli, a cantora disse que "se eu sou a Gretchen é por causa dele".

A imagem de Gretchen é frequentemente usada em memes nas redes sociais. Por isso, ela ficou conhecida como "rainha dos memes" (veja aqui).

Viralização. Um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 13 mil curtidas no Facebook nesta segunda-feira (19).