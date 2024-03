Lewandowski não disse que CV está ajudando em busca de fugitivos de Mossoró

No vídeo, uma repórter conta detalhes da investigação para prender os dois foragidos de Mossoró após uma entrevista coletiva do ministro Lewandowski. "Ele deu diversas informações. Entre elas, ele destacou também uma coisa interessante é que além da ajuda da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, o ministro falou que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho, que seria a facção que os dois fugitivos tinham ligação. Então, o Comando Vermelho também estaria ajudando o ministro e as forças de segurança a tentar recapturar os dois foragidos".

Por que é falso

Ministro foi mal-interpretado pela repórter. Lewandowski não disse que o CV estava ajudando o governo. Ao responder uma pergunta sobre a ajuda que os fugitivos estariam recebendo da facção, o ministro usa a expressão "que está colaborando" no sentido de que o CV está ajudando na fuga, e não com a polícia nas buscas. Leia o trecho da fala de Lewandowski, que aconteceu durante uma entrevista coletiva (aqui) na última quarta-feira (13), reproduzido pelo próprio jornal e veja o vídeo abaixo:

Um dos bônus, um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando. Alguns, inclusive, em outros estados (...) Isto é fruto da colaboração não só de agentes da Polícia Federal de outros estados, mas também das Forças de Segurança. Isso está indicando que existe uma integração das forças de segurança nos distintos níveis.

Ricardo Lewandowski, em entrevista coletiva

Canal postou uma correção. Em uma das postagens desinformativas, é possível ver no canto da tela escrito "TCM10", que é o nome do jornal. Ao fazer uma busca simples no Google (aqui), aparece um canal do Youtube (aqui) e, logo de cara, há uma correção no que foi falado pela repórter (aqui).