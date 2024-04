Vídeo com ofensas a eleitores do PT em fachada de prédio dos EUA é montagem

Na imagem, um burro está sentado com a camisa do PT, com diversas pessoas olhando e rindo do que estão vendo no telão da Times Square.

Por que é falso

Montagem do burro com camisa do partido é antiga. Pela busca reversa do Google (aqui), é possível verificar que a montagem do burro com o semblante triste usando a camisa do PT já foi usada outras vezes para ironizar eleitores de Lula.

Imagem não foi exibida na Times Square. O usuário do TikTok publicou diversas artes feitas em inteligência artificial com burro usando camisa do PT, Lula preso e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. No vídeo do burro na Times Square, há um botão que redireciona o usuário ao CapCut, uma ferramenta de edição de vídeo, que convida a pessoa a usar o template para edição da praça norte-americana, semelhantes ao usado com o burro vesitindo camisa do PT (aqui e aqui). Usuários da plataforma podem pegar o template e editá-lo ao seu modo, sem restrição (aqui).

Musk não tem prédio na Times Square. Não há registros de que Elon Musk seja proprietário de um edifício na Times Square (aqui e aqui).

Viralização: Um post na rede social Facebook contendo a desinformação tinha, até esta terça-feira (23), mais de 1,4 mil compartilhamentos.