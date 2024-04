Moraes não foi agredido no STF; vídeo mostra assessor parlamentar na Câmara

Tumulto foi após CPI do 8 de janeiro. O tumulto começou ao fim da CPI com a aprovação do relatório que pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 60 pessoas fossem responsabilizadas criminalmente pelos atos antidemocráticos em Brasília. Durante a caminhada dos parlamentares no Salão Azul do Senado Federal, Bastos passou a protestar contra os parlamentares que participavam da marcha e cobrou uma reação aos ataques terroristas do Hamas em Israel.Ele filmava e gritava que os parlamentares governistas classificam os membros do Hamas como militantes. Em filmagens feitas pelos veículos de imprensa (aqui e aqui), há vídeos mostrando que o deputado Rogério Correia (PT-MG) deu um tapa no celular de Rodrigo, fazendo com que o aparelho caísse na cabeça da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), dando início a confusão. Veja:

Servidor continua no cargo. Em consulta no site da Câmara, o nome de Rodrigo Duarte Bastos consta como um dos servidores ativos do deputado Carlos Jordy (aqui).

