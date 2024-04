É falso que cada cesta básica doada aos yanomamis custará R$ 20 mil

Uma versão editada do vídeo circula no Instagram e no Facebook com o texto sobreposto: "Governo Lula contrata empresa de táxi aéreo sem licitação por 185 milhões. A contratação será para levar cestas básicas às terras indígenas. Os alimentos era levado pelas forças armadas, mas o governo tirou deles, preferiu o táxi aéreo. O valor de cada cesta vai custar 20 mil reais, sim, 20 mil reais, você não ouviu errado."

Além do vídeo, postagens no Facebook apresentam uma imagem com os seguintes dizeres: "Governo dispensa licitação e gasta R$ 20 mil para enviar cada cesta básica para yanomamis", e atribui o dado falso ao Ministério da Defesa.

Por que é falso

Empresa contratada trabalhará por um ano. Em notícia publicada sobre o anúncio do novo transporte aéreo para as cestas básicas dos yanomamis, em março de 2024 (aqui), foi informado o valor aproximado de R$ 185 milhões para o contrato de transporte, com vigência de 12 meses e operação prevista para iniciar até um mês depois da assinatura (no caso, até no máximo abril de 2024).

Declaração de ministro teria levado a cálculo equivocado. Na mesma notícia no site do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse: "Até aqui, o Ministério da Defesa esteve à frente desta tarefa, mas o novo contrato permitirá que cerca de 9.000 cestas básicas sejam transportadas através da empresa contratada, permitindo que o MD atue na sua área fim". Em um cálculo simples de R$ 185 milhões divididos por 9.000 cestas, chega-se ao resultado errôneo de R$ 20,5 mil investidos por cesta, que circula no post desinformativo. No entanto, em sua declaração, Rui Costa não explicou que essas cerca de 9.000 cestas serão distribuídas todos os meses por um ano, ou seja, serão mais de 100 mil unidades.

Governo informou dados completos. No site Portal Nacional de Contratações Públicas, do governo federal, é possível encontrar os dados completos no Aviso de Contratação Direta nº 90002/2024 (aqui). O valor exato da contratação foi de R$ 185.917.505,02. Segundo nota enviada pelo MPI ao UOL Confere, a quantidade de doações foi estimada em 8.361 cestas básicas por mês, o que multiplicado por 12 meses, daria 100.332 cestas. Se calcularmos os mesmos R$ 185.917.505,02 do contrato por essa quantidade de doações, o valor estimado por cesta seria de R$ 1.853 — valor bem inferior aos R$ 20 mil do vídeo desinformativo.