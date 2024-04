É falso que CBF investiga juiz Raphael Claus por manipulação de jogos

O árbitro de futebol Raphael Claus não está sendo investigado pela CBF por supostamente ter recebido dinheiro em um esquema de manipulação de resultados, ao contrário do que informam postagens nas redes sociais.

O que diz o post

As postagens desinformativas trazem uma foto de Claus com o seguinte texto: "Bomba ! O juiz Rafael Klaus é investigado pela CBF por receber manipulação em dinheiro em jogos do Palmeiras inclusive a final de 2022 e a final de 2023 . Caso ocorreu após a entrega das provas de John textor dono do Botafogo."

O post continua: "As provas já está com a polícia será marcado uma audiência para relatar os fatos! Se tudo constatar Rafael Klaus será banido do futebol e pagará uma multa de 52 milhões de reais. Times envolvidos na manipulação de resultados. São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Fortaleza". O texto termina com a suposta assinatura de a "Gazeta espotiva".