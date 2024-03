Lula não foi chamado de 'vergonha mundial' em capa da Time

Na imagem, uma legenda falsa em inglês é inserida: "President Lula is a global disgrace" (Presidente Lula é uma vergonha mundial, em português).

Por que é falso

Uma legenda falsa foi inserida na imagem. Na versão original, a foto de Lula é acompanhada da seguinte legenda, em inglês: "Lula's Second Act. Brazil's most popular leader seeks a return to the presidency" (veja aqui e aqui). A revista se referiu a Lula como o líder mais popular do Brasil.

A verdadeira capa da Time com Lula Imagem: Reprodução/Time

Além disso, a capa da revista é de maio de 2022. Ou seja, a publicação não tem relação com falas recentes do presidente sobre a guerra Israel-Hamas, como sugere a legenda do post (veja aqui e aqui).

O mesmo conteúdo foi desmentido pelo serviço de checagem do Observador, de Portugal mês passado (veja aqui).