Fim de planos com WhatsApp ilimitado não tem relação com governo Lula

Vídeo foi feito por vereador bolsonarista

O homem que aparece no vídeo com o conteúdo falso é Rubinho Nunes (União). Ele é o 19º vereador mais bem votado da capital paulista em 2020 (aqui), aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico de Lula. Nunes publicou o conteúdo em todas as suas redes sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp, X (antigo Twitter), Telegram, TikTok e Kwai. A partir daí, outros internautas redistribuíram a gravação.

O vídeo original foi publicado no dia 15 de março e, apenas no Instagram, no perfil de Nunes, contou com 225 mil visualizações e 500 comentários até terça-feira (2). No TikTok, 48,3 mil visualizações e 350 comentários.

Vereador não comentou. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de imprensa do vereador, por telefone, e-mail e mensagem no WhatsApp, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.

O mesmo conteúdo também foi checado por Estadão Verifica e Reuters.

