Brasil repatriou homens, mulheres e crianças da Faixa de Gaza e do Líbano

Israel intensificou ataques ao Líbano. O conflito entre as Forças Armadas israelenses e o grupo terrorista libanês Hezbollah cresceu nas últimas semanas, com seguidos bombardeios na região sul do Líbano, no vale do Beqaa e na capital Beirute. Na quarta (30), Israel disse ter matado Mustafa Ahmad Shahadi, vice-comandante da força de elite do Hezbollah no Líbano (aqui). Em 27 de setembro, as forças israelenses assassinaram Hassan Nasrallah, líder do grupo xiita (aqui). O Hezbollah anunciou Naim Qassem, seu número dois, como sucessor de Nasrallah no comando (aqui).

