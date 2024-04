É falso que o McDonald's lançou sanduíche satânico; foto foi gerada por IA

Em um dos posts, o autor escreve a seguinte legenda. "NA tendência do mcDonald's é marca do Belzebu no hambúrguer, vigiai igreja marcar consagrada a satanas do inferno. Mundo jaz do maligno. Diabo nesses últimos dias está sendo adorado por muitos."

Outras publicações dizem repetidamente, em tom de ironia, seja em português, inglês ou espanhol: "Nova comida do McDonald's. Seus filhos vão adorar".

Por que é falso?

A imagem não consta nos canais oficiais. A reportagem buscou em sites e perfis do McDonald's e não encontrou absolutamente nada relacionado ao sanduíche, ao boneco ou à promoção.

Destaques nas distorções da imagem Imagem: Reprodução/Redes sociais Montagem/UOL

Imagem foi gerada por meio de IA (Inteligência Artificial). Na embalagem é possível perceber a distorção na letra M do McDonald's do lado esquerdo assim com na mesma letra da palavra Baphomet. A imagem do queijo derretendo no lado esquerdo é diferente da que aparece na parte da frente da caixa e uma das mãos do boneco também apresenta distorção. Tudo isso indica a manipulação da foto.