É falso que Moraes mandou soltar Chiquinho Brazão; post distorce reportagem

É falso que o ministro do STF Alexandre de Moraes tenha ordenado a soltura do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

Posts nas redes sociais usam trecho do Bom Dia Brasil, da TV Globo, sobre a análise da prisão pela Câmara dos Deputados, e não pelo STF, com legendas falsas.

O que diz o post

Publicação usa vídeo extraído do telejornal Bom Dia Brasil do dia 26 de março de 2024 sobre a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão pela Câmara dos Deputados.