É falso que Paulo Pimenta não tenha bebido água de purificador no RS

Na sequência, um homem começa a atacar o ministro. "A única verdade que tu vai ver nesse vídeo do Paulo Pimenta é o nojo dele em tomar a água que o amiguinho dele, o Felipe Neto [influenciador] e a Janja [primeira-dama do Brasil], mandaram aqui pro Rio Grande do Sul. Afinal, depois de ter comprado toda a mídia pro governo Lula, agora ele virou interventor federal aqui no Rio Grande do Sul. (...) Diferentemente dele, eu não tenho nojo de tomar nossa água."

Em outra versão do post que circula na web, a introdução diz: "PRESTE ATENÇÃO NO PAULO PIMENTA: ele simplesmente ficou com nojo da água do equipamento que ele está levando para a população desabrigada do Rio Grande do Sul. É assim que o governo trata o povo, COM NOJO!"

Por que é falso

Vídeo foi editado e retirou gole de água. A primeira parte do vídeo, com Pimenta discursando em prol dos purificadores de água, foi retirado de uma postagem do ministro de 8 de maio em sua conta de TikTok (aqui). Na época, ele ainda era ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social). Mas mesmo lá, a edição do vídeo não permitiu vê-lo ingerindo a água. O canal do YouTube da rádio mineira Itatiaia mostrou a cena na íntegra e a publicou no mesmo dia. Nos segundos finais do vídeo (aqui e abaixo), logo após proferir as mesmas frases do conteúdo viralizado, Pimenta bebe um gole da água purificada — assim como outros políticos presentes, como a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT).

Pimenta não é "interventor federal" do RS, ao contrário do que diz o vídeo. Ele foi nomeado ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Na prática, age como uma "autoridade do governo" no estado. Mas isso é diferente de ser considerado uma intervenção federal. Esta, no caso, seria capaz de afastar temporariamente o governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), de algumas de suas atribuições, como ocorreu no Distrito Federal após a invasão à Praça dos Três Poderes. Leite, no entanto, continua como a principal autoridade do estado.