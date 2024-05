Havan não está vendendo ar-condicionado a R$149 para ajudar RS; é golpe

É falso que a Havan esteja vendendo ar-condicionado a R$ 149,90 para reverter os valores da venda em doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A empresa alerta que é golpe.

O que diz o post

Vídeo usa a imagem e a voz manipulada do dono da Havan, Luciano Hang, no qual ele supostamente diz que ele e fornecedores "resolveram vender todo o estoque de ar condicionado por apenas R$149,90 para doar todo o valor arrecadado com as vendas".

O vídeo é compartilhado acompanhado de um link suspeito, que imita o site da Havan.