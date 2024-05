É falso vídeo em que Luciano Hang fala sobre cashback de cartões de crédito

O vídeo falso usa ainda a logo do portal Metrópoles de forma fraudulenta.

Esse tipo de golpe costuma pedir Pix em forma de taxa. Os golpistas solicitam um valor que deve ser pago via Pix para liberar o montante que supostamente a pessoa teria direito. A vítima faz a transferência, mas nunca recebe o dinheiro prometido.

Checagem do Confere. Em janeiro, o UOL Confere desmentiu outro vídeo que usava a imagem de apresentadores do Jornal Nacional para fazer a mesma alegação falsa (leia aqui).

BC e Senacon negam haver programa de cashback no cartão de crédito. Banco Central afirmou ao UOL Confere que não possui programa de cashback. "Trata-se de golpe", resumiu o banco. Já a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) disse, em nota, que não possui conhecimento sobre a existência do programa "Resgate Cashback" instituído por unidades do Procon em todo o país.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.