Site g1 não noticiou que influenciador foi multado por curtir post de Musk

É falso que o portal de notícias g1 tenha publicado que um influenciador bolsonarista foi multado em R$ 50 mil por curtir post de Elon Musk com críticas a Alexandre de Moraes.

Não há registro disso nem na rede social do portal nem no site. O g1 também negou que tenha publicado a notícia.

O que diz o post

Uma imagem manipulada como se fosse da conta oficial do g1 no X é compartilhada no Instagram e no Facebook com a suposta notícia: "Influenciador bolsonarista que curtiu comentário de Elon Musk contra Alexandre de Moraes é multado em R$ 50 mil reais (sic)". A imagem é compartilhada com legendas que acusam censura.