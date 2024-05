É falso que dezenas de crianças sumiram ou estão sozinhas em Canoas

No trecho recortado, publicado no Youtube com o título "Mais de 150 famílias procuram os filhos em Canoas", a jornalista Elisa Veek diz que pais estariam procurando os órgãos e abrigos para dizer que não encontravam os filhos. Ela afirma que ouviu de uma voluntária que teria procurado em vários lugares e não encontrou nenhuma das crianças. As frases têm recortes bruscos entre um trecho e outro. Elisa Veek cita ainda uma lista com nome de 264 crianças, das quais, segundo ela "cem até agora de manhã não há informação de onde estão".

Após o trecho recortado da CNN Brasil, um homem no vídeo aparece em tom messiânico dizendo que se trata de um sacrifício com "o sangue dos pequeninos". Ele faz referência ainda ao show da Madonna, que aconteceu no Rio no dia 4 de maio, o que sugere a ligação com uma teoria conspiratória.

Por que é falso

Não há crianças desacompanhadas em abrigos. A informação foi confirmada ao UOL Confere pela assessoria de imprensa do Ministério Público do RS, pelo promotor de Justiça de Infância e Juventude de Canoas (RS), João Paulo Fontoura de Medeiros, e pelo Conselho Tutelar de Canoas.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul esclarece que não procede a informação de que existam dezenas de crianças desacompanhadas nos abrigos montados para receber desabrigados pelas enchentes. No primeiro e segundo dia dos resgates, pela emergência dos fatos, ocorreram casos de crianças retiradas de áreas inundadas separadamente dos seus pais. Hoje, todas as cidades com abrigos possuem uma estrutura completa de atendimento ao cidadão composta por representantes de diferentes órgãos e instituições do Poder Público.

MP-RS

Conselho Tutelar confirma que não há crianças desacompanhadas. Ao UOL Confere, a conselheira tutelar da Microrregião 4 de Canoas Daiane Machado confirmou que o Conselho Tutelar está atuando em conjunto com o Ministério Público e que há semanas que nenhuma criança é localizada sem o responsável.