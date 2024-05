Vídeo de performance com gelo é de grupo argentino, e não de alunos da USP

Apresentação foi em museu. A performance tem direção de Mariana Bellotto e foi encenada pelo Grupo Performático Sur na Fundación Proa, em Buenos Aires no dia 18 de maio. O nome da apresentação é "mundo de mierda". É possível encontrar registros da apresentação no Instagram do museu e no site oficial da instituição (veja aqui). Também há registro na página do grupo artístico (aqui).

A performance. Segundo o site da Fundación Proa, na obra três dançarinos "se entregam ao inevitável destino do gelo em uma coreografia que encarna o poder simbólico do fugaz. Seus corpos interagem com imensos blocos de água congelada em um mundo inventado e extremo que molha, queima, arde e deixa marcas na pele. A cena parece naufragar à medida que os atores manipulam o objeto principal, que escapa de suas mãos e resvala no corpo, derretendo. O passar do tempo encontra na água sua metáfora mais acabada: escorre, inexoravelmente, como a vida" (tradução livre).

Sem relação com a universidade. O Grupo Performático Sur é dirigido por Mariana Bellotto, e segundo sua página no Facebook (aqui), cria e produz obras de danças performáticas, instalativas, visuais e sonoras em Buenos Aires. Não há nenhum indicativo de que o grupo tenha relação com a USP.

Viralização: No Facebook, um post com o conteúdo falso registrava até esta sexta-feira (24) mais de 6.000 compartilhamentos e mais de 3.000 curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.