Vídeo em estrada mostra tsunami no Japão, e não enchentes no RS

Outra versão do vídeo traz o seguinte texto sobreposto: "Por que abriram as 5 barragens s/autorização? Por que não emitiram sinal de alertas? O que tem por dessa tragédia? O povo quer uma explicação! A verdade será ocultada!"

Por que é falso

Vídeo mostra cidade japonesa em 2011. Por meio de busca reversa (aqui), encontramos a correspondência das imagens com um vídeo postado no YouTube em 2013, mas atribuído ao tsunami ocorrido no Japão (aqui e abaixo), que provocou a morte ou desaparecimento de mais de 18 mil pessoas. O texto sobreposto no post desinformativo cobre os ideogramas japoneses nos mesmos locais do enquadramento do vídeo original. Segundo a descrição do vídeo, a gravação teria ocorrido na cidade japonesa de Yamada.

Abertura de comportas não causou enchente. Ao contrário do que diz o texto sobreposto em uma das postagens desinformativo, não há indícios de que a abertura de comportas de barragens no Rio Grande do Sul tenha desencadeado as inundações (leia aqui a checagem do Comprova, projeto do qual o UOL Confere faz parte). Não é verdade que cinco comportas de barragens tenham sido abertas simultaneamente durante as chuvas recentes. No dia 2 de maio, houve um rompimento parcial da barragem da Usina 14 de Julho, no Vale do Taquari, e dois dias depois optou-se por uma abertura gradual e controlada das duas comportas da barragem para evitar danos na estrutura. Como é uma barragem do tipo "fio d'água", que usa apenas o fluxo normal do rio, a abertura de comportas não influencia na vazão das águas.

Citado em post, Alexandre Garcia espalhou desinformação sobre o RS em 2023. Em setembro do ano passado, o jornalista sugeriu que a enchente daquele mês teria sido causada pela abertura proposital de comportas de usinas hidrelétricas (aqui). Não havia indícios sobre a veracidade da declaração. Por conta disso, ele leu um texto de direito de resposta em uma live a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) (aqui). As declarações antigas de Garcia voltaram à tona neste mês, usadas fora de contexto sobre a situação atual do RS.