Golpe do 'CPF na nota' usa vídeo manipulado de Rodrigo Faro

O vídeo é acompanhado de uma logo do portal g1 com o seguinte texto: "Pesquisa aponta valores de compras acumulados no CPF que podem variar de R$ 2 mil a R$ 15 mil reais. Consulte agora!"

Em outro vídeo sobre o mesmo assunto, uma mulher elenca os benefícios de fornecer o CPF na nota fiscal e diz "se você já deu o CPF alguma vez, verifica lá". O vídeo termina com a pessoa anunciando que vai deixar o link oficial do governo para que o usuário consulte o suposto saldo. O conteúdo é compartilhado com a legenda: "CONSULTAR AGORA. EU SEM ACREDITAR E MINHA PRIMA ME MOSTROU E RECEBI 3 MIL"

Por que é falso

Golpistas cobram taxa, mas vítima nunca recebe o dinheiro. De acordo com registro no site Reclame Aqui e nos comentários das publicações enganosas, o post direciona para um site suspeito que solicita dados pessoais. A plataforma exige que a pessoa pague uma taxa para consultar e resgatar o suposto saldo de compras em que o CPF foi fornecido, como se existisse um sistema unificado para este tipo de consulta no país. Usuários reclamam que não receberam o suposto valor devido mesmo após o pagamento da taxa. O UOL Confere não conseguiu acessar o link para verificar a página.

Programas "CPF na nota" são estaduais, não existe um federal. Os programas de benefícios para quem fornecer o CPF são de responsabilidades dos estados e têm como objetivo diminuir a sonegação de imposto. Cada ente da federação possui um programa específico com benefícios próprios para o cidadão que opta por fornecer o CPF. Sendo assim, é indicado buscar a Secretaria de Fazenda do estado de origem, pois, em geral, este tipo de programa requer cadastro prévio (leia mais aqui). Municípios também podem ter programas do tipo, como é o caso da Nota Carioca, da Prefeitura do Rio (aqui).

Exemplos nos estados. "Nota Paraná", do governo do PR (aqui); "Nota Premiada" do governo da Bahia (aqui); "Nota Fiscal Paulista", do governo de SP (aqui); "Sua Nota Tem Valor", do governo do Ceará (aqui); "Nota Legal", do governo do DF (aqui).