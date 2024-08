Rebeca Andrade não fez o 'L' ao comemorar medalha de ouro em Paris

Por que é distorcido

A atleta não fez um 'L' com a mão, mas um sinal de número um. Uma foto do momento, em alta qualidade, está publicada nos perfis do Instagram e do X (antigo Twitter) da Federação Internacional de Ginástica. Nas legendas, as publicações fazem referência ao símbolo de 'número 1' em inglês e com emoji.

Também tem vídeo. Em um vídeo da transmissão da TV Globo, disponível no canal do ge no Youtube, é possível ver que a atleta faz o gesto antes de receber uma bandeira do Brasil de seu treinador. O momento está registrado a partir do minuto 05:09. Confira abaixo: