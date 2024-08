É falso que governo federal não ajudou no combate a incêndios em SP

O que diz o post

Um vídeo que mostra grande incêndio em uma área de mata é compartilhado com a seguinte legenda sobreposta: "Nem Lula, nem Boulos, nem Marina e nem Janja, só o nosso Tarcísio está mandando socorro!". Na gravação, uma voz afirma que as cenas teriam sido registradas em Ubarana (SP).

Por que é falso

O governo federal está apoiando o combate a incêndios em São Paulo. Foi o que disse o próprio governador Tarcísio de Freitas, citado no post desinformativo como a única autoridade a atuar no combate às queimadas. Ele falou sobre o assunto em entrevista à GloboNews no dia 26 de agosto (confira aqui, aqui e aqui).

Quero ressaltar o apoio que o governo federal nos deu, desde o primeiro momento. A partir do acionamento, nós tivemos uma pronta resposta, toda solidariedade também, o envio de equipamentos, sobretudo das Forças Armadas, que foram muito importantes no combate aos incêndios.

Tarcísio de Freitas

As ações do governo federal. Aeronaves, caminhões-pipa, viaturas, equipamentos de engenharia, como trator de esteiras, carregadeira de rodas, cavalo-mecânico e prancha e viatura de lubrificação, foram enviados para os municípios atingidos no estado de São Paulo, segundo o governo federal (leia aqui). Além disso, mais de 400 militares federais atuam no combate aos incêndios. As cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública também podem solicitar ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional recursos para ações de defesa civil (leia aqui).