Boulos não disse que vai adotar linguagem neutra em escolas se eleito

Por que é falso

O candidato negou que implementaria linguagem neutra. Ao UOL Confere, a campanha de Boulos disse que ele não vai adotar linguagem neutra na rede municipal de ensino e que nunca propôs algo semelhante. "Trata-se de mais uma fake news difundida por seus opositores para espalhar medo às vésperas da eleição", afirma.

Boulos também negou linguagem neutra em entrevista. À GloboNews em agosto, durante a campanha, o candidato e pronunciou sobre o assunto. Ele disse que a linguagem neutra não seria ensinada nas escolas em um eventual governo dele. "Não terá. Eu respeito quem utiliza, quem considera [a linguagem neutra], não acho que deve ser criminalizada, mas você tem que dialogar com a sensibilidade, com o conjunto da sociedade", disse.

Programa de governo não cita linguagem neutra em escola. Não há qualquer menção a esse tipo de proposta no documento cadastrado pela campanha de Boulos no TSE (confira aqui).

Hino com linguagem neutra. Durante a campanha de Boulos, em um comício em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, o Hino Nacional foi interpretado em linguagem neutra. A cantora Yurungai trocou "dos filhos deste solo" por "des filhes deste solo". A campanha disse que foi pega de surpresa, e rompeu o contrato com a produtora responsável pelo comício. Boulos chamou de um absurdo a execução do hino em linguagem neutra.

Suposto post de Luiz Bacci não aparece no perfil dele. O UOL Confere não conseguiu localizar o post na página oficial do apresentador Luiz Bacci. A reportagem tenta contato com o jornalista. Assim que conseguir uma resposta, o texto será atualizado.