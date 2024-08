Boulos rompe contrato com produtora após Hino Nacional em linguagem neutra

No último sábado (24) em um comício no Campo Limpo, na zona sul paulistana, a cantora Yurungai trocou os versos do Hino Nacional "dos filhos deste solo" por "des filhes deste solo".

A campanha de Boulos também divulgou nota dizendo não ter solicitado a alteração na letra. "A campanha em momento algum solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional."