Vídeo com áudio adulterado promove golpe usando o nome dos Correios

Abaixo, há um vídeo de Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios. "Comprou algo na internet e não chegou? Você sabia que sua encomenda pode não ter chegado por conta de estar retido nos Correios? (...) Seu pedido ainda pode chegar na sua casa. Clique no link abaixo e venha para nosso site oficial. Basta regularizar seu pedido e pronto", diz a voz atribuída a ele.

Por que é falso

Correios afirmam que vídeo é falso. Ao UOL Confere, a empresa disse "reiterar todas as informações publicadas no Portal Correios, reforçando a orientação aos clientes sobre a importância de utilizar o aplicativo e os canais oficiais dos Correios para acompanharem as entregas. No app, é possível rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços".

Voz de presidente dos Correios foi modificada por inteligência artificial. Ao submeter o vídeo à análise do TrueMedia.org (aqui e abaixo), especializado em identificar alterações nesse tipo de conteúdo, a ferramenta apontou "evidências substanciais de manipulação" e chamou a atenção para o "tom direto e focado para uma ação imediata" do usuário.

Vídeo original fala de doações ao Rio Grande do Sul. Em busca no perfil oficial dos Correios no Instagram, nota-se que o conteúdo original foi postado em maio deste ano (aqui e abaixo). Na gravação, Fabiano faz uma prestação de contas sobre a arrecadação e distribuição de donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Não há qualquer referência sobre procedimentos para retirada de encomendas do exterior ou pagamento de taxas, como veiculado no post desinformativo.