Fala de diretor da OMS foi feita antes de vitória de Trump

No vídeo, a fala de Tedros é legendada: "A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia da covid-19. Nenhum lockdown, nenhum mandato de máscaras, nenhum mandato de vacinas. Nós não temos o poder para fazer isso, não queremos fazer isso e não estamos tentando fazer isso. Nosso trabalho é apoiar governos com evidências comprovadas e conselhos e quando precisarem de suprimentos para ajudar a proteger o seu povo".

Por que é falso

Discurso foi feito bem antes da vitória de Trump. A fala de Tedros Ghebreyesus foi feita em fevereiro deste ano no World Governments Summit 2024 - nome que está escrito em um painel azul atrás dele. Uma busca simples (aqui, em inglês) leva à íntegra do discurso em texto (aqui, em inglês) e a um trecho do vídeo (aqui). Já uma busca manual no site do evento (aqui) direciona ao vídeo completo, de 18 minutos (aqui e abaixo).

Trump foi eleito presidente quase nove meses depois. O anúncio da vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos ocorreu em 6 de novembro (aqui, aqui, aqui e aqui).

Fala é retirada de contexto. Antes de dizer o que foi usado no post desinformativo, Tedros salientou que o mundo não está preparado para uma nova pandemia. E observou que seria necessária a assinatura de um acordo internacional de preparação para um futuro incidente. Porém, o diretor da OMS observou que não houve consenso e que uma das maiores barreiras eram as "mentiras e teorias da conspiração sobre o acordo". "O acordo sobre a pandemia não vai dar à OMS qualquer poder sobre qualquer estado ou indivíduo".