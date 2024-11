Áudios não confirmam inocência de Bolsonaro em tentativa de golpe

Por que é distorcido

Post tira de contexto trechos de uma reportagem de 17 minutos. Uma busca reversa de imagens no Google Lens (aqui) leva até a íntegra da reportagem do Fantástico, postada pelo g1 no YouTube (aqui e abaixo). Também é possível chegar até ela pela página do programa (aqui). O vídeo completo tem 17min51seg.

Trechos usados no post têm só 39 segundos. Na verdade, são utilizadas duas partes da reportagem: uma que inicia em 7min13seg e outra que começa em 10min16seg. O primeiro trecho traz o seguinte (aqui): (Repórter) "O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos" / (Mário Fernandes) "Talvez seja isso que o alto comando, que a Defesa quer" / (Oficial do Exército - não identificado) "O senhor me desculpa a expressão, mas quatro linhas da Constituição é o car***, quatro linhas da Constituição é o car***. Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa". O segundo trecho (aqui) segue da seguinte forma: "(Mario Fernandes) "Cara, po***! O presidente tem que decidir e assinar essa mer***." / "(Oficial do Exército - não identificado) "Mas vai virar uma Venezuela pra virar o jogo. Democrata é o car***."

Post omite suposta conversa de general com Bolsonaro. Na matéria do Fantástico, o repórter Maurício Ferraz salienta que, "em outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula-Alckmin no TSE". Na sequência, é veiculado um trecho do áudio do general: "Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse: 'pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades'." Na sequência, o repórter volta a falar e diz que não fica claro que ação seria essa.

PF diz que Bolsonaro planejou golpe. Nesta terça-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tornou público o indiciamento da PF. Nela, a instituição afirma que Bolsonaro "planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva" do plano de golpe de Estado em várias frentes. Também afirma que o ex-presidente tinha conhecimento do plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes (leia aqui)