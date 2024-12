Site distorce dados para atribuir gastos à primeira-dama Janja

Festival de música teve apoio de Janja, mas foi organizado pelo Ministério da Cultura. O site coloca como a maior despesa da primeira-dama R$ 33,5 milhões de patrocínios de estatais para o Festival da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que ficou conhecido por "Janjapalooza". O valor é correspondente a mais da metade (53%) do montante do "Janjômetro". De fato, R$ 15 milhões vieram da usina de Itaipu (aqui) e o restante da Petrobras. Porém, não são despesas de Janja. "O Festival foi um evento realizado no âmbito da presidência brasileira do G20", observou a presidência da República.

Janja, de fato, escolheu móveis, mas patrimônio é da União. Levantamento do Estadão (aqui) mostrou que o governo gastou R$ 26,8 milhões em reforma e mobiliário para palácios em 2023. O valor corresponde a 42% do valor total colocado no "Janjômetro". Alguns dos itens foram, de fato, escolhidos pela primeira-dama. A Presidência da República declarou que os gastos com reformas e compra de móveis para as residências oficiais são despesas da Administração Pública Federal —e não de Janja— e foram "realizadas de acordo com as necessidades de edifícios e instalações do governo federal, submetidos inclusive a depredação, mau uso e má conservação". A Presidência, porém, omitiu que um dos motivos para a compra de novos móveis pelo governo Lula foi a alegação de que o antigo governo tinha "desaparecido" com parte do mobiliário. O Planalto depois reconheceu que encontrou os móveis (aqui).

Compra de gravata em Portugal não foi feita com cartão corporativo. Em abril de 2023, a primeira-dama comprou uma gravata em uma loja de luxo em Lisboa, capital de Portugal (aqui). Na época, a assessoria de Janja afirmou que a compra não foi realizada no cartão corporativo (aqui). "A citada gravata foi comprada com renda da própria Janja, sem uso de recursos públicos", reforçou a presidência em nota ao UOL Confere.

Das sete despesas apresentadas no "Janjômetro", três são relacionadas a missões internacionais: para o Qatar, França e Índia. Em nota, a Presidência da República afirmou que todas as viagens realizadas pela primeira-dama são feitas no âmbito da Presidência da República, e não para fins pessoais. "A presença dela não impacta nos custos de hospedagem, tanto em eventos internacionais como nas agendas nacionais, visto que ela não recebe diárias e divide quarto com o presidente da República", disse a Presidência da República. Entretanto, o governo omite que houve gastos para os cofres públicos para cobrir as viagens da equipe que acompanhou Janja.

Custo da assessores e policiais ao Qatar chegou a R$ 280 mil. O Planalto declarou que não houve utilização de recursos públicos pela primeira-dama. "As despesas com passagem e hospedagem dela foram pagas pela organização que convidou. Janja foi convidada pela sheika do Qatar, Mozha bin Nasser al-Missned". Mas reportagem do Estadão apontou que o custo com passagens, estadia e diárias de quatro assessores e oito policiais federais chegou a R$ 280 mil (aqui).

Comitiva de Janja nas Olimpíadas custou ao menos R$ 236 mil. O Planalto afirmou que a primeira-dama integrou a comitiva oficial por designação do presidente, por meio do Decreto de 12 de julho de 2024, publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União). "Quanto à hospedagem, a primeira-dama e os servidores da Presidência da República que assessoraram a comitiva oficial ficaram hospedados na Residência Oficial da Embaixada do Brasil em Paris, portanto, sem custo ao erário. Também não houve utilização de aeronave da Força Aérea Brasileira e como já mencionado anteriormente, a primeira-dama não recebeu diárias". O Planalto destaca ainda que o TCU (Tribunal de Contas da União) não identificou nenhuma irregularidade na viagem a Paris. A nota do governo Lula mais uma vez omite que a comitiva oficial que acompanhou Janja custou aos cofres público ao menos R$ 236 mil (aqui).