Em 30 dias, polícia prende 634 e mata 22 após morte de PM no Guarujá

Ambulante Felipe Vieira Nunes, que morreu no Guarujá, teria sido torturado e assassinado. O UOL foi ao local da morte e ouviu moradores. Eles recolheram cápsulas nas ruas e acusam os policiais atirar ao passar pela região.

Mulher diz que marido morreu indo ao mercado; outro morador acusa polícia de matar jovem enquanto dormia. "Mataram ele dormindo com um tiro no tórax", relatou o parente de um jovem morto em Santos. A mulher de um vendedor diz que o seu marido foi assassinado ao sair de casa para ir ao mercado. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz que todas as mortes estão sendo investigadas.

As câmeras nos uniformes dos policiais só mostram três ações com mortes. As imagens enviadas ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) mostram apenas três das ações iniciais que resultaram em 16 mortes. A Promotoria teve acesso a filmagens de sete dessas ações, segundo a própria PM.

Sete em cada dez presos em flagrante na operação são negros. O dado é de um levantamento da Defensoria Pública. O relatório preliminar analisou prisões e capturas entre 27 de julho e 15 de agosto, com base em 170 casos apurados. Nesse período, outras 94 pessoas presas eram procuradas pela Justiça, de acordo com os dados obtidos pela Defensoria.

Em 90% dessas prisões em flagrante não teve apreensão de armas. E em 67% não houve drogas apreendidas, segundo aponta o relatório.