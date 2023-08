Homem atingido por aparelho em academia volta a sentir perna: 'Esperança'

Eles se mudaram para casa da sogra de Inácio. Maria Socorro conta que eles precisaram ir para a casa da mãe dela, que é maior, para adaptar a rotina ao uso da cadeira de rodas.

Família tem renda de 1 salário mínimo e conta com ajuda financeira. Socorro afirma que se não fossem as ajudas financeiras que estão recebendo através de vaquinhas levantadas na internet, que já somam R$ 250 mil reais, ela não imagina como a família daria conta.

Minha renda mensal é de um salário mínimo. Antes do acidente, Regi colaborava com 3 mil como motorista de aplicativo. Tá tudo muito difícil, senão fossem as doações, nem sei como conseguiríamos enfrentar tudo isso

Maria Socorro Pereira Inácio

Lesão gravíssima

A lesão mais complexa atingiu a medula. O médico neurocirurgião José Correia Junior, que operou Inácio, disse que o paciente teve uma lesão considerada gravíssima. Ligamentos que fazem a comunicação com o cérebro foram danificados de maneira considerável. "A chance é, estatisticamente, de menos de 1% do retorno de funções motores e sensitivas", disse o médico ao UOL na semana do acidente.

A academia 220 Fit afirmou que caso foi acidente. Segundo a empresa, o aparelho se encontrava em "perfeito estado de funcionamento". Cícero Santos, personal trainer da academia, disse que o aluno não travou o equipamento corretamente. A empresa afirmou que está prestando assistência ao aluno.