PM agride mulher com socos e pontapés no Ceará; veja vídeo

Um policial militar foi flagrado em vídeo agredindo uma mulher com socos e chutes durante uma abordagem neste sábado, no Ceará. Em nota, a Polícia Militar do Estado diz que não compactua "com excessos" nas abordagens e afirma que vai instaurar um procedimento para apurar o caso.

O que aconteceu

Um homem foi detido na manhã de sábado em Farias Brito, periferia de Fortaleza. O vídeo mostra o momento em que três policiais imobilizam o suspeito enquanto uma policial feminina tenta afastar uma mulher.